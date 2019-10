Bari, addio a un altro locale storico: dopo 25 anni chiude il Sestriere Cafe

BARI - Addio a un altro locale storico della città: dopo 25 anni il Sestriere Cafe chiude i battenti. Il locale era un punto di riferimento della ristorazione in via Di Vittorio, a due passi dal Campus Universitario, nel quartiere San Pasquale di Bari. A darne l'annuncio sono gli stessi gestori su Facebook: "Lasciandoci il cuore - scrivono - vi vogliamo informare che da oggi martedì 22 ottobre 2019 saremo chiusi perché abbiamo ceduto l'attività" scrivono sul social network.

"Sono passati 23 anni, abbiamo conosciuto tantissime persone" aggiungono i gestori, spiegando che "sembra giusto prenderci una pausa. Sono cambiate tante cose, tranne l'affetto reciproco".

In tanti, tra i frequentatori del locale e non, hanno voluto lasciare un messaggio sui social per ricordare il Sestriere.