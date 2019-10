Bari, stalking all'ex compagno fino a rompergli un braccio: misure per una 34enne

La polizia di Bari Nuova - Carrassi ha eseguito una misura cautelare di divieto di dimora a Bari nei confronti di una 34enne che per lungo tempo ha perseguitato e tormentato un uomo con cui in passato aveva avuto una relazione. La donna ha molestato ripetutamente l'ex, anche tramite i social, coinvolgendo perfino i familiari della vittima. In un'occasione ha aggredito l'uomo per strada fratturandogli un avambraccio, gli ha inviato ripetuti messaggi facendo riferimento alla morte, fino a danneggiargli l'auto colpendola con una catena di ferro. La donna aveva perfino inventato di essere lei vittima di stalking, ma l'uomo fu assolto.