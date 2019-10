La favola di Pasquale, da Mola a New York per aprire un megastore di caramelle

Sono artigiani, imprenditori, «ex-pugliesi» in Puglia per le vacanze e residenti all’estero per scelta, una categoria nuova e stupefacente.

Le migrazioni dal barese hanno il volto giovane di Pasquale Ragone, il gelatiere del centro storico di Mola che parla due lingue e da 3 anni, come migliaia di molesi nel secolo scorso, insegue l’American Dream. Un sogno che per lui si è avverato, nel vero senso della parola, a New York, dove dopo aver stregato le star del cinema e dalla tv Usa col sushi-gelato, è stato nominato general manager all’interno dell’American Dream.

«Vero, ha incredibilmente il nome del sogno che inseguivo la nuova avventura professionale. Aprirà a metà ottobre - spiega il 28enne - a East Rutherford, nel New Jersey, a poca distanza da Manhattan, l’immenso centro commerciale American Dream. Progettato per essere uno dei più grandi al mondo con 280mila metri quadrati, ospiterà il parco divertimenti coperto Nickelodeon Universe, il primo parco acquatico della DreamWorks, il primo parco di sci e snowboard coperto in America, un parco da mini golf di Angry Birds, Legoland Discovery Center e più di 500 negozi».

Ecco la bella notizia: «Tra i negozi - racconta Pasquale - ci sarà il primo grande magazzino al mondo di caramelle, del quale mi è stata affidata la gestione del progetto per l’apertura e di cui sarò general manager».

Una nuova, importante opportunità per il giovane startupper: «Le opportunità negli Usa non mancano - osserva -, tanti i giovani italiani, laureati e non, che si stanno ritagliando spazi importanti richiamando l’attenzione di altri giovani attratti dall’esperienza americana».



Ci parli del grande magazzino di caramelle.

«È un progetto grandioso. Stiamo pianificando di posizionare, all’ingresso del negozio, una Statua della Libertà alta 18 metri, fatta interamente di caramelle. L’idea è dell’azienda americana It’Sugar, leader nel settore dolciario. Il negozio nasce su tre livelli. Sui primi due ci sarà la parte dedicata a collaborazioni con le più importanti aziende dolciarie statunitensi, sul terzo ci sarà il primo “café” al mondo dell’azienda americana più nota al mondo per i suoi biscotti».

Per il «cafè» il management ha cercato professionisti italiani. Lo chef di Mola sta collaborando per la realizzazione di «un menu caratterizzato da elementi che diventeranno cult a livello internazionale - fa sapere -. Stiamo progettando un insieme di elementi di arredo e collaborazioni che faranno del “cafè” e del negozio una meta turistica di prestigio».

E il gelato, la sua grande passione? «Sicuramente sarà inserito nel menu - risponde il giovane manager molese -, come sempre in modo innovativo. Cerco sempre di integrare culture diverse ed elementi moderni per dare un tocco di creatività a un prodotto italiano perfetto nella sua originalità».