Attività finanziaria abusiva: 53 denunce in società di Rutigliano

La Guardia di Finanza di Bari ha denunciato per attività finanziaria abusiva il rappresentante legale di una società che opera nel settore della mediazione creditizia, con sede a Rutigliano (Ba), e altre 52 persone, contestando sanzioni per circa 100mila euro. La società ha indirizzato i numerosi clienti, violando la normativa, verso 8 consorzi di garanzia collettiva dei fidi, con sede in Centro Italia, che hanno rilasciato ai clienti garanzie fideiussorie indebite, in quanto emesse da soggetti privi dei requisiti richiesti per legge. Addirittura uno dei consorzi era stato radiato dalla Banca d'Italia.

La società aveva anche 43 collaboratori abusivi che hanno illecitamente svolto attività finalizzata al procacciamento di clienti ed esposto questi ultimi a forti rischi. Scoperte oltre cento polizze fideiussorie emesse illecitamente, per un impiego di capitali pari a oltre 15 milioni di euro.