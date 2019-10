Corato, arrestati in due mentre rubano chianche da alcuni gradini

Due uomini, di 34 e 35 anni, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Polizia per aver rubato chianche nel centro storico. I due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati bloccati nei pressi di piazza Abbazia dopo che erano stato segnalati casi di furti di chianche in alcune abitazioni. Gli agenti, dopo aver fatto un appostamento, sono intervenuti e hanno bloccato i due mentre stavano portando via alcune chianche dai gradini di un edificio.