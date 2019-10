Basket in carrozzina, a Bari il coach della nazionale

Questo fine settimana sarà un momento importante per la squadra di basket in carrozzina: il coach della Nazionale italiana, Di Giusto, guiderà una speciale sessione di allenamento per gli atleti della HBari2003 dal 4 al 6 ottobre al Palalaforgia.

«Siamo molto onorati della presenza del Coach Di Giusto - precisa Gianni Romito, presidente della HBari2003 - non solo per l’apporto che può dare ai nostri atleti ma anche per un segnale forte che la sua presenza rappresenta per i nostri giovani atleti. È risaputa la sua passione per questo sport, la preparazione tecnica e la sua grande esperienza ha ispirato molti giovani a impegnarsi in questo sport , il cui risultato ha poi portato molte vittorie importanti in campo mondiale e internazionale».

Gli allenamento si svolgeranno al Palalaforgia, venerdì 4, dalle 20.30 alle 22, sabato dalla 18 alle 29 e domenica dalle 10 alle 12.30.