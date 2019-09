Rifiuti a Modugno, ecco l'isola ecologica che se ne va a spasso

MODUGNO - Un’isola ecologica itinerante per raggiungere quei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere il Centro Comunale di Raccolta. E’ una idea dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Magrone che, a partire dal 1° ottobre doterà la città di un nuovo servizio sperimentale per il conferimento mobile di alcune tipologie di rifiuti differenziati.

Si tratta di un veicolo attrezzato con vasche di contenimento che, secondo orari e un calendario definito, girerà in forma itinerante per i quartieri Cecilia, Porto Torres, Piscina Preti, piazzali di via Bitritto, parcheggio esterno Parco Padre Pio e la zona Mercato giornaliero a disposizione degli utenti che hanno difficoltà a raggiungere il Ccr ubicato sulla provinciale per Bari e sensibilizzare gli utenti per ridurre il rischio di abbandono selvaggio dei rifiuti. L’iniziativa permetterà agli utenti di disfarsi dei seguenti rifiuti: Raee (dalla categoria R1 alla R5), Legno, Prodotti Tessili, Ingombranti compositi. Le utenze ammesse al conferimento sono esclusivamente le utenze domestiche, ossia i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune, regolarmente iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

«Si tratta di un servizio sperimentale – spiega una nota del sindaco - un ulteriore supporto ai cittadini impegnati nella differenziazione dei rifiuti, anche considerata l’estensione del territorio e la vasta zona industriale che vi è compresa».

Il servizio sarà espletato per tre giorni alla settimana durante le ore antimeridiane e sarà svolto da un operatore dedicato della Navita, l’azienda esecutrice del contratto per l’igiene urbana che, nei prossimi giorni, darà il via ad una campagna di comunicazione per la diffusione del nuovo servizio.

«Se la sperimentazione avrà un positivo riscontro – prosegue la nota del sindaco - l’isola ecologica itinerante entrerà a pieno regime».

A Modugno la percentuale di raccolta differenziata è ormai stabilmente attestata su una media del 70% e la produzione pro-capite dei rifiuti dal 2015 ad oggi è scesa da una media mensile di 43 kg ad una media di 33 kg. Risultati che hanno fatto sì che Modugno sia oggi inserita nella rete nazionale dei 300 comuni «Zero Waste».

«Rifiuti Zero è un percorso, teso a ridurre la produzione dei rifiuti sul territorio comunale – conclude la nota del sindaco - sul quale l’amministrazione comunale è da sempre impegnata».