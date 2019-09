Bari, preso spacciatore al San Paolo. E a largo Albibocca droga nel barbecue

A Bari in zona San Paolo, è stato arrestato in flagranza Cristiano Coppa, 40enne barese, con precedenti di Polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione con l’ausilio di una unità cinofila antidroga ed hanno rinvenuto 670 gr. di hashish e 52 gr. di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della sostanza. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

In un'altra operazione, invece, stavolta all’interno del borgo antico in largo Albicocca, una seconda unità cinofila, insieme a personale delle Volanti, ha trovato 22,8grammi di marijuana, nascosti all’interno di un barbecue in ferro. Non è stato possibile risalire alla proprietà dello stupefacente.

Infine nell’ambito di un servizio anti parcheggiatori abusivi, la volante, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia centrale” insieme a personale della Polizia locale hanno controllato le piazze del centro città, Piazza Moro, piazza Massari, piazza Libertà e lungomare Nazario Sauro ed hanno multato un 40enne.