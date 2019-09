Bari, ruba cellulare da negozio e fugge: denunciato georgiano con permesso scaduto

Paura ieri in serata nel centro di Bari, dove un uomo, un 30enne georgiano, è entrato in un negozio di parrucchiere in via Principe Amedeo e ha rubato un cellulare di un dipendente, dandosi alla fuga. La polizia locale, di passaggio in quella zona, ha notato quindi l'uomo che scappava inseguito da alcune persone verso via Sparano, e l'ha bloccato: l'uomo aveva anche il permesso di soggiorno scaduto. Il proprietario del cellulare l'ha denunciato.