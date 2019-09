Bari, torna i contrabbando in casa: vendeva sigarette dalla finestra

Si torna al contrabbando in casa. Un pregiudicato del San Paolo è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza nella sua abitazione dove vendeva le bionde: complessivamente sono stati sequestrati circa 5 chili di sigarette dai militari dei Baschi verdi. La vendita avveniva come uno sportello banconat, dalla finestra di casa sua che è al pianterreno: infatti i finanzieri hanno scoperto il nascondiglio dei pacchetti di sigarette, all’interno di mobili da cucina, un escamotage che permetteva al “contrabbandiere” di disporne velocemente per la vendita, una volta che il cliente si avvicinava alle finestre di casa. La successiva perquiszione in una cantinola ha consentito la scoperta di altri pacchetti nascosto nel doppiofondo di un mobile per attrezzi da giardinaggio: complessivamente 5 chili. All'uomo è stata contestata una multa da 8mila euro.