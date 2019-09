Mola, in casa bazar della droga e una pistola: arrestato studente universitario

I carabinieri di Mola di Bari hanno arrestato uno studente universitario 19enne, R.D., che aveva in casa droga e una pistola giocattolo modificata. I militari hanno fatto irruzione nella sua casa insospettiti dal continuo viavai di persone: il giovane si è mostrato subito insofferente, ma durante la perquisizione è stato trovato un piccolo bazar, con due piante di marijuana in coltivazione, 2 panetti di hashish, varie dosi pronte del peso complessivo di 165 grammi, e vario materiale per il confezionamento. In casa anche 1600 euro in contanti e una pistola a salve calibro 8 modello Walter PPK modificata, priva di tappo rosso e 17 cartucce. Il giovane si trova ai domiciliari.