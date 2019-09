Venerdì sciopero per il clima, ma è scontro sul corteo barese

Dal Petruzzelli a Parco 2 Giugno, passando davanti alla Fibronit, l’ex fabbrica della morte dove è in corso la bonifica dall’amianto per farne un grande polmone verde a servizio della comunità. È il percorso che i paladini dell’ambiente hanno scelto per celebrare venerdì a Bari la giornata dello sciopero per il clima, in programma nelle città di tutta Italia. Ma, secondo la questura, un corteo che attraversa tre quartieri, in una giornata lavorativa, rischia non solo di mettere in crisi il traffico, ma di paralizzare le attività di uffici e scuole.

