Servizio civile all'Università di Bari: 118 posti per giovani volontari

BARI - L’Università di Bari accoglierà nei prossimi mesi 118 volontari nell'ambito dei progetti di Servizio Civile, trenta dei quali destinati a Paesi esteri (Israele, Perù, Ecuador, Brasile e San Marino).

Il bando per partecipare alla selezione, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni e con durata 12 mesi, scade il 10 ottobre. I settori di intervento sono: Assistenza, Protezione civile, Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, Patrimonio storico, artistico e culturale, Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, Agricoltura in zona di montagna, Agricoltura sociale e biodiversità, Promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, Promozione e tutela dei diritti umani, Cooperazione allo sviluppo, Promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

«L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - si legge in una nota - è da 10 anni ente accreditato di I classe nell’Albo Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e per quest’anno sono stati approvati e finanziati i progetti «BiblioUniba» e «Diversamente Civili» nelle sedi di Bari e Taranto, «Vol@Uniba» a Gerusalemme, in diverse città del Sud America e a San Marino.