Bari, in due svaligiano appartamento di un'aziana: bloccati dai cc

BARI - Svaligiano un appartamento di un'anziana di 84 anni a Poggiofranco, ma vengono intercettati dai carabinieri: in manette finiscono due due cittadini baresi, di 24 e 28 anni, per furto aggravato. La coppia è stata arrestata in flagranza di reato. Ad attirare l’attenzione dei militari in borghese sono stati gli atteggiamenti sospetti dei due, che si aggiravano a piedi, nei pressi di alcune abitazioni del quartiere.

Ad un certo punto, i carabinieri, appostatisi tra le autovetture in sosta, hanno sorpreso i due, con l’intera refurtiva, uscire da un condominio di via Concilio Vaticano II, proprio dopo aver ripulito l'appartamento dell'anziana vittima da anelli, bracciali, orologi, catenine e pendagli in oro. Uno dei due ha provato a fuggire ma si è fermato quando i carabinieri hanno esploso un colpo di pistola in aria per intimidirli.

I due sono stati portati in carcere e la refurtiva è stata riconsegnata all'84enne.