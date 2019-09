Bari diventa ancora più smart: 40 mln di investimenti di Open Fiber

BARI - Bari diventa smart grazie a oltre 40 milioni d’investimento privato, 2mila chilometri di fibra ottica posata fino all’interno di 147mila unità immobiliari, 190 km di scavi e 243 chilometri di infrastrutture esistenti riutilizzate, un picco di 250 lavoratori impegnati in 30 cantieri giornalieri. Questa mattina c'è stata la cerimonia di conclusione dei lavori di Open Fiber, azienda partecipata Enel e Cassa depositi e Prestiti, a Bari.

Una cerimonia tenutasi nella sala giunta di Palazzo di Città alla presenza del sindaco, Antonio Decaro e dell’ad di Open Fiber Elisabetta Ripa. All’iniziativa hanno partecipato esponenti degli operatori partner che commercializzano connessioni al web con latenza minima e velocità fino a 1 Gigabit al secondo: Maria Piccolo, direttore Regione Sud Vodafone Italia; Umberto Amoroso, direttore Access Deployment Regione Sud Wind Tre; Simone Zipoli, direttore vendite Tiscali. "Buona parte della città ha ora un collegamento a internet da 3 a 10 volte più veloce», ha detto Decaro.

Per Bari la maggiore velocità di connessione si traduce nella possibilità di avere una rete cittadina, a disposizione dell’amministrazione comunale, con 100 punti «aggregatori» per collegare, attraverso la super fibra, i semafori o le telecamere di videosorveglianza, trasformandola in una città intelligente con servizi smart più veloci e al passo con i tempi.

«Questo Paese - ha detto Ripa di Open Fiber - ha molto bisogno di infrastrutture e di recuperare il tempo perso. Noi stiamo realizzando un’autostrada digitale che consentirà di abilitare una serie di servizi e di applicazioni che andranno sia a migliorare la qualità della vita dei nostri utilizzatori, sia a rendere più efficiente la nostra economia».