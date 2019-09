Putignano, droga in cucina nascosta tra la farina e il frigo: arrestata casalinga-pusher 55enne

Una casalinga di 55 anni è stata arrestata ieri mattina dai Carabinieri di Putignano (Ba) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata trovata in possesso di varie dosi nascoste all’interno della propria abitazione e pronte per essere vendute. È stato il fiuto di un cane antidroga a consentire di scovare alcuni “panetti” di hashish e dosi di cocaina nascoste in cucina, in alcune confezioni di farina. La restante parte di hashish era stipata nel frigorifero, in una lattina di bibita energetica modificata. Nel complesso sono stati sequestrati circa 200 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana, una piantina di cannabis indica e 3 grammi di cocaina, oltre a 1600 euro in contanti. La pusher si trova ai domiciliari.