Casamassima, polizia e cc recuperano 500mila euro di mezzi rubati in capannone abbandonato

Mezzi di trasporto e per il movimento terra rubati, per il valore complessivo di circa 500.000 euro, sono stati recuperati da Polizia e Carabinieri in un capannone abbandonato a Casamassima (Bari). Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un furto compiuto la notte scorsa a Statte (Taranto), ai danni di una azienda di movimento terra e autotrasporto. Tra i beni recuperati un Fiat Ducato, tre macchine operatrici 'Merlo', un autoarticolato, tre motocarri, un escavatore e un autoarticolato, rubati anche presso altre aziende. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno intercettato un auto con a bordo persone sospette, che alla loro vista, sono fuggite nelle campagne; la perlustrazione che ne è seguita ha consentito di trovare il luogo dove erano stati nascosti i mezzi rubati.