Vela, a Bari dal 5 al 9 settembre fanno tappa i campionati italiani giovanili

BARI - Dal 5 al 9 settembre Bari ospiterà i campionati italiani giovanili di Vela, classi in doppio, affidata dalla Federazione Italiana al Circolo della Vela della città pugliese in collaborazione con il Comitato VIII zona Fiv.

Alle regate parteciperanno circa 500 atleti di tutta Italia, divisi nelle Classi 29er (54), 420 (83), RS Feva (45), HobieCat 16 SPI e L’Equipe Evolution (22); campionati italiani di classe Hobie Dragoon (12); per la Coppa del Presidente le classi Equipe U12 e RS Feva Under 11.

La cerimonia di apertura è in programma giovedì 5 settembre alle 18.30 sui pontili del Circolo della Vela. Le regate si svolgeranno sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud da venerdì 6 a lunedì 9 settembre. Il Campionato si concluderà con la cerimonia di premiazione alle 17.30 del 9 settembre sulla terrazza del Fortino Sant'Antonio.