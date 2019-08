Monopoli, ecco la webcam che «controlla» l'erosione costiera

È partita la collaborazione tra il Politecnico di Bari e l'amministrazione comunale di Monopoli (Ba) dopo la rigenerazione della spiaggia di Porta Vecchia: ieri pomeriggio, 29 agosto, è stata installata la webcam per il monitoraggio della linea di riva. Ogni tre ore la telecamera acquisirà uno scatto della spiaggia: la sommatoria delle immagini acquisite consentirà lo studio del fenomeno e darà indicazioni sulle soluzioni finora adottate con relativi tempi di vita. Inoltre, e soprattutto, permetterà

l’individuazione di nuove strategie che possano rendere più stabile la spiaggia e consentire interventi di ricarica sempre più rarefatti (con riduzione dei costi) e di basso impatto ambientale.

La rigenerazione della spiaggia, ormai del tutto scomparsa anche a seguito delle recenti mareggiate estive, è stata effettuata utilizzando sedimenti prelevati dai fondali a basse profondità. Il monitoraggio e lo studio da ieri avviato a Monopoli, in collaborazione con l’amministrazione civica locale, è incluso fra le azioni del progetto STIMARE. Il Progetto, di durata biennale, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, elaborato e promosso dal Politecnico di Bari e

dall’Università di Bologna con il coinvolgimento diretto dei comuni di Margherita di Savoia (Puglia) e Riccione e Cervia (Emilia-Romagna) mira all’individuazione di strategie innovative per contrastare il rischio dell’erosione costiera. Il progetto è coordinato, per la Puglia, dal prof. Leonardo Damiani del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica del Poliba.