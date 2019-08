Bari, strade sporche: allarme per topi e blatte soprattutto in centro

Le segnalazioni arrivano da ogni parte della città: topi e blatte sembrano aver invaso il capoluogo, in particolar modo nel Murattiano dove gli avvistamenti si sono fatti più insistenti negli ultimi giorni. In tanti puntano l'indice contro il mancato lavaggio delle strade (che nei comuni dell'hinterland eseguono periodicamente) o i carenti piani di derattizzazione sta di fatto che le blatte ( o le «magnotte» come qualcuno le finisce in dialetto) stanno infestando marciapiedi e balconi delle abitazione,e da ultimo si sono aggiunti i ratti la cui presenza è stata segnalata su corso Vittorio Emanuele.

Purtroppo, come conferma la situazione di alcune strade e marciapiedi, lo stato dei luoghi sembra agevolare la proliferazione di simili presenze che - soprattutto per i ratti - sono veicoli di infezioni.

Un piano straordinario di lavaggio delle strade - un tempo esisteva Bari pulita - e una derattizzazione più accurata soprattutto in zone sensibili, probabilmente aiuterebbe un po' tutti a vivere bene. A ciò, naturalmente, si aggiunga anche l'inciviltà di chi - gestori dei locali pubblici in primis - continuano a trascinare sui marciapiedi sacchi con rifiuti. Una ciliegina sulla torta che si aggiunge alla mancata pulizia, come purtroppo conferma il tratto di corso Vittorio Emanuele a ridosso della città vecchia.

