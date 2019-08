La ex vuole lasciarlo, lui la minaccia e perseguita: misure per un bitontino

La polizia di Bitonto (Ba) ieri ha dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo dopo che la compagna l'ha denunciato. L'uomo, infatti, non condivideva la scelta della donna di separarsi, e ha cominciato a molestarla, picchiarla, ad appostarsi sotto casa, pedinarla e a presentarsi sotto il posto di lavoro. La donna era talmente spaventata che ha cambiato le abitudini di vita pur di non incontrare l'ex compagno. Nonostante i numerosi interventi delle forze dell'ordine, l'uomo non si è fermato, pertanto ora non potrà più avvicinarsi alla ex.