Corato, dopo lite marocchino aggredisce poliziotti: in cella

Un 24enne marocchino è stato arrestato a Corato dagli agenti del locale Commissariato di Polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I poliziotti di una Volante, intorno alle 2 di notte, sono intervenuti in via Carafa dove era stata segnalata una lite in strada tra cittadini extracomunitari, di cui uno armato di coltello.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il 24enne, esagitato, probabilmente a seguito dell’assunzione di alcool; il giovane, che in precedenza aveva aggredito alcuni suoi familiari intervenuti per riportarlo alla calma, si è scagliato contro i poliziotti che, tuttavia, sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato.

Gli agenti hanno subito lesioni giudicate guaribili in 7 giorni mentre il 24enne è stato rinchiuso nel carcere di Trani.