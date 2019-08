Bari, bimbo di 3 anni scivola da scoglio e rischia di annegare: è grave

BARI - Sono gravi le condizioni di un bimbo di tre anni ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari dopo essere scivolato da uno scoglio, aver urtato la testa ed essere finito in mare nella zona del canalone, a San Girolamo. Il bambino sarebbe sfuggito al controllo della famiglia cadendo in acqua e rischiando di annegare. L’incidente poco dopo le 14 a Bari, in una spiaggia libera. Sul posto sono intervenuti polizia e 118, poi la corsa in ospedale in ambulanza: il piccolo è ricoverato in codice rosso.