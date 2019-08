Monopoli, sversati liquami in mare: divieto balneazione al Lido Bianco

MONOPOLI - Divieto di balneazione nel lido bianco di Monopoli a causa di uno sversamento di liquami in acqua. La polizia locale ha transennato la spiaggia in attesa che Asl e capitaneria di porto effettuino tutti gli accertamenti del caso e risalgano alle cause di quanto accaduto. È stato lo stesso sindaco di Monopoli, Angelo Annese, a darne notizia sulla sua pagina Facebook: "I fattori potrebbero essere molteplici" ha scritto, "se si dovesse trattare di sversamento illecito prenderemo seri provvedimenti".