Bari, arriva Lego Hidden Side: il gioco che mescola costruzioni e realtà aumentata

BARI - A Bari sbarca Lego Hidden Side, il gioco che mescola le famose costruzioni con la realtà aumentata. L'evento si terrà sabato 10 e domenica 11 agosto in piazza Libertà dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21. I fan più accaniti dei famosi mattoncini troveranno uno Schoolbus della LEGO® che consentirà agli appassionati di vivere un’esperienza unica: LEGO® Hidden Side™ è un nuovo programma ambientato in un mondo spettrale. Grazie all’uso di un iPad si può scegliere un set per entrare in un mondo nascosto che vede due giovani youtuber, Jack e Parker, intenti a risolvere i misteri della città di Newbury che scoprono essere infestata dai fantasmi.

Dopo l’anteprima a Milano del 1 agosto 2019, con la presenza di un vero Schoolbus infestato a dimensione reale, arriva a Bari la prima tappa del tour che raggiungerà bambini e famiglie di tutta Italia. Obiettivo del tour è svelare tutti i nuovi set e far divertire tutti con questa nuova esperienza di gioco. L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, rappresenta la prima tappa del tour nazionale organizzato dall’azienda. L’ingresso è libero.