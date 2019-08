Bari, cadono in moto su Ponte Garibaldi: muore 33enne, passeggero ferito

Incidente mortale questa a notte a Bari: intorno alle 2 sul ponte Garibaldi, che collega il lungomare con via Peucetia, in direzione Japigia, una moto con due persone a bordo è caduta sulla strada. Il conducente, un 33enne, è morto sul colpo, il passeggero, 44 anni, è stato portato al Policlinico con una frattura all'omero, ma non è in pericolo di vita. La polizia locale è intervenuta sul posto e ha riscontrato che il veicolo era privo di assicurazione. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Il conducente aveva ancora il casco. La polizia locale indaga e sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.