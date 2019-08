Bari, investe una 74enne e scappa via: 82enne si pente e si autodenuncia

BARI - Investe una 74enne e poi fugge via a bordo della sua auto. L'uomo un 82enne si è poi pentito e si è presentato dalla polizia locale per autodenunciarsi. L'incidente stradale è avvenuto intorno a mezzogiorno su via Papa Giovanni XXIII verso via Giulio Petroni, in prossimità del mercato coperto barese. Una autovettura Fiat ha investito una donna 74enne che attraversava la strada e si è allontanato senza prestare soccorso. La vittima è stata prontamente soccorsa dal 118, ma al momento è in prognosi riservata presso il Policlinico.

Grazie alle immagini delle telecamere di zona e agli accertamenti della polizia locale, gli agenti sono riusciti ad individuare il conducente e il mezzo, l'anziano però prima di essere rintracciato si è presentato al comando per autodenunciarsi. Ora è indagato per fuga ed omissione di soccorso. La Polizia Locale sta eseguendo i rilievi e tutti gli accertamenti urgenti.