Caos in centro a Bari, allarme bomba in Via Crisanzio: trovata valigia abbandonata

BARI - Torna il caos in centro a Bari: allarme bomba in via Crisanzio, è stata trovata una valigia abbandonata sotto il Palazzo Chiaia Napolitano. Immediato l'intervento dei carabinieri che stanno valutando se far brillare il trolley. L'area è stata messa in sicurezza. Secondo quanto si apprende dai militari, poco prima nella vicina piazza Moro, un giovane sospettato di furto è stato visto allontanarsi dai passanti con una bicicletta e un trolley, lo stesso poi abbandonato in via Crisanzio.

Ad allertare i militari e la polizia di pattuglia vicino la stazione alcuni cittadini che hanno urlato al furto: il ragazzo è stato immediatamente bloccato e portato in questura.