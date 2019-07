Acquaviva, torna il festival hip hop «Strada chiusa»: rap e skater in azione

BARI - «Strada chiusa» il festival musicale dedicato alla cultura a tutto tondo street, rap, urban e hip-hop, torna ad Acquaviva il prossimo 2 agosto a Monteschiavo. L'evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dall'associazione culturale L'Onda. Si tratta di un grande contenitore che mixa la musica, all'arte e allo sport.

Tante le novità di quest'anno: arrivano direttamente da oltreoceano i Das EFX, leggendario duo americano nato in Virginia nel 1988 e composto dagli MCs Dray e Scoob. Sul palco del festival salirà anche Kaos One, accompagnato dalle basi di Dj Craim. E ancora da Roma arriva il progetto Siberia di Grezzo, Suarez e Dj Drugo.

A presentare ed accompagnare la festa di Strada Chiusa ci penseranno i 7peccati, collettivo barese già noto al pubblico di casa e formato da Massimo Damaxx, Stuta P aka Tony Ruffiano, ElMarsicaa e Hanzo. Tante anche le manifestazioni sportive, artistiche ed enogastronomiche previste che saranno declinate in chiave "street": dallo skateboarding allo street basket, passando per le arti visive con murales e writers che abbelliranno il muro di cinta del blocco ferroviario di Acquaviva con i loro graffiti. Ampio spazio sarà dedicato anche allo "Street Food" per vivere un'esperienza di strada davvero completa.

Al termine dell'evento ci sarà anche una lotteria: un'estrazione di numeri per soli due euro a biglietto e tanti fantastici e variegati premi.