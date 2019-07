Putignano, cambia il servizio rifiuti: la vecchia ditta porta via contenitori e... i pali

PUTIGNANO - Da oggi Navita Srl è il nuovo gestore del servizio di igiene urbana. L’amministrazione comunale, con Alberobello, Locorotondo e Noci, ha aderito al progetto unitario di gestione rifiuti dell’Aro Ba 6 e da oggi la raccolta differenziata sarà gestita dall’azienda barese. A comunicarlo è stata la stessa neoeletta sindaco Luciana Laera, sollecitata da più parti a dare adeguate informazioni all’utenza sul nuovo servizio.

«A fronte delle tante domande che in questi giorni i cittadini ci stanno ponendo sulla raccolta differenziata – sottolinea il sindaco - voglio rassicurare tutti che nell’imminente, in concomitanza con il cambio di gestore, non saranno attuate modifiche al servizio. Nulla cambierà per i primi 6 mesi, se non nell’agro, e ogni modifica sarà prontamente comunicata». La nuova azienda, infatti, subentrerà nell’esecuzione del servizio, mantenendo per i primi 6 mesi gli stessi giorni e orari del precedente gestore. Eppure la partenza del nuovo servizio era già stata prorogata di diversi mesi, essendo inizialmente prevista per gennaio di quest’anno, poiché il recesso era maturato e formalizzato nell’autunno del 2018, dopo l’ulteriore valutazione del nuovo servizio.

In quell’occasione erano già trapelate numerose indiscrezioni circa le modalità di raccolta proposte dal nuovo gestore, tra cui 5 prese di organico alla settimana (contro le tre attuali); conferimento della plastica insieme ai metalli (con rimozione dei contenitori stradali per l’alluminio); isole ecologiche interrate per il conferimento dei pannolini (attualmente conferiti nell’indifferenziato); nuovi contenitori condominiali; ecc.. Né gli uffici comunali hanno risposto alla richiesta di pubblicazione del nuovo contratto di igiene urbana, formulata anche tramite stampa dai Cinquestelle di Putignano.

Stando a quanto comunicano gli uffici comunali infatti, per altri sei mesi, non si registreranno cambiamenti sostanziali, tranne la raccolta dei rifiuti in campagna: da oggi gli attuali «scarrabili» gialli a ore, saranno sostituiti da isole ecologiche dove differenziare tutti i giorni le diverse tipologie di rifiuti. Indicazione rivolta solo ai cittadini che risiedono o soggiornano nel periodo estivo nell’agro.

Invariati gli orari di apertura del Centro comunale di raccolta di via Martiri delle Foibe, ancora in attesa (dopo 6 anni) di essere messo completamente a norma, dove sarà possibile consegnare tutte quelle frazioni che non è più possibile conferire nei vari contenitori stradali. Il vecchio gestore, infatti, ha provveduto nei giorni scorsi a rimuovere alcuni raccoglitori (ed anche i pali...) e che la Navita provvederà a riposizionare.

Peraltro, il passaggio al nuovo gestore del servizio di igiene urbana potrebbe non essere del tutto «indolore»: l’Antinia già richiesto per la cessazione anticipata del contratto, 500mila euro a titolo di risarcimento e più di 400mila euro per quote di ammortamento dei beni che dovranno essere rimborsati.