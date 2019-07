Star Wars disegnato sull'ecstasy per accattivare i clienti: arrestata 21enne a Poggiofranco

La polizia di Bari ha arrestato Simona Serra, 21enne incensurata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza aveva nel suo appartamento al quartiere Poggiofranco, perquisito dagli agenti, un vero e proprio supermarket della droga, con un vasto assortimento di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina e hashish. Soprattutto, ben nascoste tra i suoi effetti personali, la ragazza aveva 1500 pasticche di ecstasy, che avrebbero fruttato circa 15mila euro. Le pasticche avevano diverse forme e colori per accattivare gli acquirenti: l'MDMA era "mascherato" da Star Wars, dal simbolo della Moncler, addirittura da micro-sim per smartphone. La ragazza, incensurata e insospettabile, si trova ai domiciliari.