Conversano, a fuoco la discarica Martucci: paura tra i residenti

Un vasto incendio è divampato questa mattina nella discarica Martucci, a Conversano (Ba). Una densa colonna di fumo nero ha spaventato i residenti dell'area circostante, che hanno chiesto immediatamente aiuto ai vigili del fuoco. Non si conoscono le cause del vasto incendio, ma c'è molta paura soprattutto per i fumi che si sono sprigionati dalla combustione dei rifiuti.