Il Bari Pride 2019 sfila in centro: ecco su Maps il percorso arcobaleno

BARI - Bari si tinge di arcobaleno anche per le strade: Google Maps celebra la parata del Bari Pride 2019 in modo particolare. Come mostra l'immagine, in occasione della manifestazione regionale organizzata dalle associazioni Lgbtqi, il percorso è stato messo in evidenza anche sulle mappe online con i colori dell'arcobaleno.

L'itinerario comprende la partenza alle 17 da piazza Umberto, passando per il lungomare fino a raggiungere Parco Perotti.

Per consentire il regolare svolgimento della parata, sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione. In particolare, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta - zona rimozione” in via Ballestrero. Inoltre, dalle ore 17.00, relativamente al passaggio della parata, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sul seguente percorso: piazza Umberto, via Davanzati, via Melo da Bari, via Dante, corso Cavour, via Imbriani, piazza Diaz (carreggiata interna adiacente gli edifici), via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, via Matteotti, lungomare Sauro, lungomare Perotti, via Caduti del 28 luglio, via Ballestrero.