Bari, nigeriano prende a bastonate una 55enne alla fermata del bus: arrestato

Ieri pomeriggio di carabinieri di Bari hanno arrestato un 33enne nigeriano, E.J., per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'uomo era in via Ricchioni, armato di un bastone, mentre in preda a un inspiegabile raptus di follia percuoteva una 55enne che stava aspettando l'autobus. Arrivati i militari, l'uomo è scappato a piedi, bloccato e disarmato con fatica, e per tentare di sfuggire alla cattura ha preso a pugni e calci i carabinieri stessi. La vittima, un'impiegata 55enne, è stata portata nell'ospedale San Paolo di Bari: i sanitari le hanno diagnosticato traumi e contusioni e l'hanno dimessa con 6 giorni di prognosi. Il bastone è stato sequestrato e l'arrestato condotto nel carcere di Bari.