Bari-Carbonara, giovani imprenditori ai fornelli per la parrocchia

BARI - I Giovani imprenditori di Confindustria Bari BAT si sono trasformati in cuochi e camerieri per offrire una serata speciale alla comunità parrocchiale di Carbonara. Tra loro anche il neo eletto presidente di Confindustria Sergio Fontana. Nella parrocchia Santissimo Rosario in San Nicola, i protagonisti hanno preparato piatti della cucina tipica pugliese. Un’iniziativa conviviale di beneficenza inserita nel Progetto Oikia della Rete Civica del IV Municipio.