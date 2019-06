Bari, 59enne di Santo Spirito travolta mentre va al concerto: perde una gamba, è grave

Non vedeva l'ora di arrivare allo stadio per assistere al concerto che attendeva da tempo: ma il destino ha trasformato in tragedia una serata di gioia. Una donna di 59 anni di Santo Spirito è rimasta gravemente ferita questa sera a Bari dopo essere stata investita da due auto nei pressi dello stadio San Nicola dove stava andando ad assistere al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonucci insieme ad alcuni familiari.

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, la malcapitata, poco dopo le 21.30, dopo aver parcheggiato la sua auto sulla strada provinciale 236 in direzione Bitritto, il gruppo ha attraversato la strada dove le auto sfrecciano a tutta velocità, e ha scavalcato il new jersey in cemento armato per raggiungere la zona degli ingressi dello stadio dove continuava ad arrivare tanta gente.

Dall'altra corsia è sopraggiunta una Audi, il cui conducente - accortosi in tempo della presenza del gruppo di persone che attraversava la strada - ha rallentato per non investirla e per consentirle di attraversare. Una Panda che seguiva l'Audi, però, non ha fatto in tempo a frenare e ha tamponato l'auto: entrambe le vetture sono finite addosso alla donna che è rimasta con una gamba stritolata sotto le lamiere finendo sul lato del marciapiede.

Agghiacciante la scena che si è presentata ai primi soccorritori, tra cui gli stessi automobilisti investitori: una parte della gamba, in seguito al tremendo urto, era stata praticamente tranciata mentre il resto dell'arto presentava una frattura scomposta. Immediato l'allarme: sono stati allertati i soccorsi del personale sanitario dell'Oer impegnato all'interno dello stadio per il concerto. Viste le difficoltà delle ambulanze ad uscire dal recinto dello stadio - bloccate dal notevole afflusso di migliaia di persone - è intervenuta una moto medica con due soccorritori che hanno prestato il primo intervento bloccando l'emorragia alla donna che era a terra in un lago di sangue.

Una volta sopraggiunta l'ambulanza, la 59enne - che lamentava forti dolori - è stata trasportata al Policlinico dove è ricoverata in prognosi riservata anche per un grave trauma addominale: l'arto amputato non sarebbe stato possibile recuperarlo. Indagini sono in corso da parte della Polizia locale.