Casellati al Petruzzelli: in platea per il figlio direttore della Tosca

BARI - Una super-ospite ieri sera al Petruzzelli per la «Tosca»: la presidente del Senato Maria Casellati si è seduta nel palco centrale per applaudire il figlio, il maestro Alvise Casellati, sul podio dell’Orchestra per l’opera in scena con la regia di J. Franconi Lee. Non una visita istituzionale quindi, ma la presidente, nel ruolo di mamma, ha seguito attentissima l’opera. Nell’intervallo, i saluti del sindaco Antonio Decaro. Alvise Casellati dirigerà l’Orchestra anche oggi.