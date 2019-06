Cozze, carambola tra tre auto: sette persone coinvolte, due sono gravi

BARI - Scontro frontale tra tre auto sulla strada che collega Conversano a Cozze: tre auto sono rimaste coinvolte nell'impatto. A bordo delle macchine – un’Alfa 147, una 500 e una Ford Galaxy – viaggiavano sette persone, tra cui tre bambini.

Due adulti sono rimasti feriti in modo grave: entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Per altri solo qualche lieve contusione. Sul posto sono giunti i carabinieri, oltre al 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per un’ora e mezza circa.