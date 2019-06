Inaugurato a Bari il primo "Orto comune della Salute"

BARI - È stato inaugurato a Ceglie del Campo, quartiere alla periferia di Bari, il primo Orto della Salute, ideato e realizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con la Fondazione Nikolaos. Uno spazio aperto in particolare ad anziani e diversamente abili, ma anche a tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo in compagnia, curando un pezzetto di orto e mangiando il cibo genuino prodotto dalla terra. Ogni domenica, infatti, Enzo Limosano presidente dell’associazione Orto della Salute, organizzerà al fianco dei suoi collaboratori, pranzi frugali aperti ai soci, durante i quali poter assaporare la genuinità dei prodotti coltivati.

«Attraverso questo progetto è possibile migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili residenti nell’area metropolitana di Bari con l’apprendimento di nuove abilità e competenze pratiche e teoriche costituisce un supporto per l’autonomia e l’autostima dei soggetti con obiettivo l’ortoterapia» è il commento di Roberto Berardi, responsabile dell’Orto della Salute, che prosegue «Far crescere una coltura, innesca nel partecipante senso di orgoglio e soddisfazione e contribuisce a sviluppare senso di responsabilità, stimola capacità cognitive e muscolari».