Bari, torna «Muvt»: rimborsi per chi va a lavoro e a scuola in bici

BARI - È disponibile da oggi sul sito del Comune di Bari il modulo per partecipare al nuovo bando per il rimborso chilometrico - dopo la prima fase del progetto MUVT di mobilità urbana - con l’assegnazione di altri 512 'pin bikè, il dispositivo che, contando le distanze percorse in bici negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, consente di accedere ai contributi previsti.

Il rimborso ammonta a 20 centesimi a km per il tragitto casa-lavoro e 4 per altri tragitti urbani (ma si scende a 10 e 2 centesimi per bici elettriche o a pedalata assistita), fino al massimo di 1 euro al giorno e 100 euro in 4 mesi. Le domande potranno essere consegnate fino al 19 luglio, anche via pec a: progettomuvt.comunebari@pec.rupar.puglia.it. In caso di richieste superiori ai dispositivi disponibili, varrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il kit potrà essere ritirato al mattino dal 22 luglio al 9 agosto.

L’1 settembre comincia la seconda fase della sperimentazione alla quale potranno partecipare i beneficiari del bonus per acquisto di bici, che hanno ritirato il mezzo dopo il 10 aprile 2019 e che quindi non sono rientrati nella prima fase, e tutti i baresi maggiorenni già possessori di bici che non ne hanno ancora fatto richiesta.