Bari, ruba bici e aggredisce proprietario con un bastone: arrestato tunisino

Sorpreso dal proprietario di una bicicletta che aveva appena rubato in un garage condominiale, ha gettato per terra la bici e ha aggredito l’uomo con un bastone in ferro, poi ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato da agenti di Polizia. L’arrestato è Feker Jarray, 32enne tunisino, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultima accusa fa riferimento al fatto che durante il trasferimento in Questura l’uomo ha opposto resistenza, scalciando e provando invano a danneggiare l’abitacolo della Volante. Il tunisino è ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.