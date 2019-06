Polemica su ddl omofobia: Bari Pride rifiuta il patrocinio della Regione Puglia

BARI - «Noi non siamo interessati alle briciole. Noi vogliamo tutto. Per questo, rifiutiamo il patrocinio morale che la Regione Puglia ha concesso al Bari Pride 2019». Con questa nota, gli organizzatori dell'appuntamento per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti delle persone lgbtqi, in programma sabato 29 giugno per le vie del centro cittadino, non hanno accettato il patrocinio dell'Ente regionale, dopo i ritardi per l'approvazione del disegno di legge regionale contro le discriminazioni omo-bi-transfobiche, da anni in attesa di essere approvato e al momento in attesa della discussione in aula nonostante il sì delle Commissioni consiliari competenti.

«La decisione assunta in assemblea dal Coordinamento Bari Pride è radicale - si legge nel messaggio -. Dopo l’affossamento del disegno di legge regionale contro le discriminazioni omo-bi-transfobiche, di cui si è resa impossibile persino la calendarizzazione, vogliamo sottrarci alla doppiezza di chi strizza l’occhio alle nostre battaglie sociali, ma le sacrifica per gli equilibri della maggioranza. Rifiutiamo le logiche dell’opportunismo politico e della convenienza elettorale: in questo controverso tempo storico, un tempo in cui la presidente della Commissione per le Pari opportunità della nostra Regione sceglie il Family Day di Verona per aggiornarsi sui diritti delle donne, ogni minaccia di ambiguità va respinta».



«Per queste ragioni, al presidente della Regione Michele Emiliano, alla Giunta che egli presiede, alla sua maggioranza politica in Consiglio, ai partiti e le forze sociali che lo sostengono, noi chiediamo - prosegue il Coordinamento Bari Pride - che il ddl venga messo in discussione in tempi certi. Non è più il tempo dei rinvii: a nulla serve nascondersi dietro l’alibi dell’ostruzionismo dell’opposizione o dietro i fantasmi del meccanismo di voto segreto. Vogliamo che questo Consiglio regionale si assuma, prima della scadenza del suo mandato, la responsabilità politica dell’approvazione o della bocciatura della legge, affinché siano chiari, finalmente, nomi e numeri di chi cavalca strumentalmente le lotte della nostra comunità. Se i diritti delle persone lgbtqi non sono solo una bandiera da agitare in cerca di consenso elettorale, questo è il momento di dimostrarlo. Chiediamo risposte immediate e precise. Rifiuteremo ogni divagazione», conclude il Coordinamento Bari Pride.