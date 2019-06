Cassano, scontro frontale tra due auto: feriti trasportati in ospedale

BARI - Incidente tra due auto sulla strada che collega Cassano delle Murge a Sannicandro di Bari: una Fiat Doblò e una Ford Focus si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, assieme a due ambulanze della postazione di Adelfia e Santeramo in Colle che hanno trasportato i feriti in ospedale. Al momento le persone coinvolte non sono in pericolo di vita.