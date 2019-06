Palese, 15enne picchiato in spiaggia da coetanei. Il padre su Fb: «Troviamo i responsabili»

Un 15enne che era in spiaggia con amici sul cosiddetto 'braccio' del porticciolo di Bari-Palese è stato aggredito da coetanei giunti da Bitonto (Bari) durante un diverbio. L’adolescente - denuncia il papà su Facebook e nella denuncia presentata oggi ai carabinieri - ieri pomeriggio «è stato pestato brutalmente ed è ora in ospedale sotto osservazione con il viso tumefatto e un trauma commotivo alla testa». Il genitore approfitta del social network per lanciare un appello: «Mi rivolgo a tutti i genitori che mi conosco e anche a chi ha dei figli e sa cosa significa. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa, vi prego, mi contatti in privato prometto che non farò nome, ma dobbiamo fermare questi vermi».

Il post ha raccolto oltre mille condivisioni, un centinaio di commenti e più di 300 'like' ed espressioni varie di sdegno e meraviglia. I militari dell’Arma di Bari-Santo Spirito hanno avviato indagini.