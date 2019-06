Bari, va in bici sotto le stelle: il 6 giugno in Largo Lorusso

BARI - Tutti in sella sulle due ruote per una pedalata sotto le stelle: torna «Bari in bici sotto le stelle», la passeggiata in bici organizzata dai soci di bici&amici Bari, questa sera con partenza da piazzale Lorusso sempre alle 20,30. Un percorso di circa 8 km adatto anche a famiglie con bambini. Abbandonate il vostro smartphone per 2 ore apprezzerete meglio la nostra città in bicicletta.