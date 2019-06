Bari, soldi in cambio di voti: Procura apre inchiesta

«La Procura della Repubblica ha aperto più fascicoli d’inchiesta sulla base delle informative depositate nei giorni scorsi dalla Digos. I reati sarebbero stati commessi nel corso della campagna elettorale da esponenti di diversi schieramenti politici». Lo scrive Repubblica Bari, parlando esplicitamente dell’apertura di un’inchiesta per «voti di scambio» alle elezioni che il 26 maggio hanno rinnovato il Consiglio comunale del capoluogo pugliese.

Ai diversi fascicoli, tutti al momento a carico di ignoti, lavorerebbero più magistrati. Dopo il voto, la Digos avrebbe ascoltato gli autori delle «denunce circolate sui social» anche prima delle elezioni. Altre segnalazioni sarebbero giunte in Questura, in forma anonima o firmate.

Diversi i metodi di pagamento ipotizzati, anche direttamente in denaro («dai 30 ai 50 euro», si legge) o attraverso rimborsi di rappresentanti di lista, o promesse di lavoro. Avviati controlli anche per il rispetto della legge Severino sull'incandidabilità o l’ineleggibilità per aver commesso reati, e su consiglieri eletti con molte preferenze.