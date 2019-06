Monopoli, cadavere di turista tedesco trovato in un camper

Il cadavere in stato di putrefazione di un turista tedesco di 70 anni è stato trovato questa mattina all’interno di un camper parcheggiato in zona 'Pantano' a Monopoli, dove l’uomo viveva dall’aprile scorso. Stando ai primi accertamenti medico-legali, l’uomo sarebbe morto da una settimana circa per cause naturali. Sul corpo, infatti, non vi sarebbero lesioni tali da poter ipotizzare un morte violenta.

Il pm di turno del Tribunale di Bari, Baldo Pisani, valuterà nelle prossime ore se disporre l’autopsia per accertare l’esatta causa della morte.