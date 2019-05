Ruba droga da roulotte, lo aggrediscono in 5: tutti arrestati

La polizia di Bari ha identificato e fermato gli altri responsabili del tentato omicidio di Fabio Donato Ruggieri, tossicodipendente di 39 anni, che lo scorso 27 aprile era stato aggredito con una sciabola dopo aver rubato della droga da una roulotte. In carcere è finito Antonio Denis Mineccia, 22 anni, mentre a Giuseppe Esposito, 20 anni (unico incensurato) e Gabriele Lago, 20, sono toccati i domiciliari. Erano già stati arrestati nell'ambito della stessa indagine Antonio Mineccia, 69 anni, e Giuseppe Cervellera, 63.

Dopo che Ruggieri aveva rubato la droga, i cinque gli hanno teso un vero e proprio agguato per recuperare lo stupefacente. Hanno demolito a calci il portone d'ingresso della casa dell'uomo, nel quartiere Poggiofranco, hanno bloccato la fidanzata dell'uomo e l'hanno colpito usando una sciabola, trovata in casa. Un colpo gli ha reciso l'arteria femorale, procurandogli una grave emorragia. L'uomo è stato ricoverato molti giorni in terapia intensiva, dopo due interventi chirurgici.

I reati contestati vanno dal tentato omicidio alla violazione di domicilio aggravati, in concorso. Ad Antonio Denis Mineccia è stato contestato anche il reato di evasione, per aver commesso i fatti mentre era sottoposto ai domiciliari.