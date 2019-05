Mola, la nuova azienda rifiuti: servizi extra e una app per i cittadini

Dai rifiuti per strada ai rifiuti tracciati con un'app a disposizione dei cittadini e soprattutto per l'amministrazione comunale per geolocalizzare tutte le utenze. Dalla bufera a un periodo di transizione meno difficile (si spera) per il servizio di igiene urbana a Mola di Bari dove da qualche giorno è entrata in servizio - alla fuoriuscita Ercav per una interdittiva antimafia - la Navita srl, società che opera in diversi comuni del barese e che opererà per sei mesi in attesa della nuova gara. L'azienda è stata presentata giovedì 30 maggio nell’aula Consiliare del Comune di Mola di Bari, alla presenza del Sindaco Giuseppe Colonna, dell’Amministratore Unico Navita, Francesco Roca, dell’Assessore alle Politiche Ambientali e Gestione Rifiuti, Lucia Parchitelli, del Responsabile dell’VIII Settore, Comandante Vito Tanzi.

Diversi gli interventi che Navita attuerà in città tra cui servizi di pulizia in spiagge e lidi, ricognizione delle attrezzature presenti sul territorio, l’individuazione dei quartieri non ancora serviti al 100% dalla raccolta porta a porta. Inoltre, su richiesta dell’amministrazione, sono in programma azioni specifiche di pulizia in piazza XX Settembre (fissate per il 3 giugno) e un’organizzazione straordinaria di tre squadre con il compito di espletare il servizio di diserbo meccanico delle erbe infestanti al fine di ripristinare il decoro urbano.

In previsione anche una APP per consentire un coinvolgimento diretto dei cittadini nei servizi: a tal fine si procederà ad una verifica con l’amministrazione comunale dell’elenco TARI attraverso un supporto informatico e una successiva geolocalizzazione del territorio per verificare la densità demografica nelle diverse aree. In questo modo, in base ai dati che le piattaforme informatiche riusciranno ad acquisire, verrà fornito ai cittadini un servizio più efficiente per una maggiore interazione con le utenze e un supporto costante nella raccolta differenziata.

“Seppure nell’ambito di una gestione temporanea, stiamo cercando di dare un nuovo volto alla città di Mola di Bari. Siamo certi che Navita mettendo in campo il suo know how che associa efficienza e tecnologia ci permetterà di raggiungere più facilmente questo obiettivo. Ci metteremo subito al lavoro con assessore e Ufficio ambiente per dar vita ad un nuovo Piano industriale nel quale potremo mettere in campo tutte le iniziative e gli strumenti necessari per far fronte a tutte le emergenze in città”, ha dichiarato il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna.

"Siamo già al lavoro con l’amministrazione per individuare criticità e aree di intervento al fine di rispondere efficacemente alle diverse esigenze. Metteremo le basi per trovare soluzioni ai problemi più urgenti in questa fase d’emergenza, così come da ordinanza sindacale, per rendere alla Città di Mola il miglior servizio possibile. Nel contempo avvieremo azioni di comunicazione per coinvolgere sempre più i cittadini e sensibilizzare la popolazione sulla raccolta dei rifiuti e su una tutela più consapevole dell’ambiente”, ha dichiarato l’amministratore unico di Navita, Francesco Roca.