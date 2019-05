Monopoli, le rubano il pc con le foto della figlia morta: «Vi prego ridatemele»

MONOPOLI - Le rubano il pc con all'interno le foto della figlia scomparsa un anno fa, l'appello social di questa mamma di Monopoli disperata sta facendo il giro del web: «Vi scongiuro, tenetevi i computer ma restituitemi le fotografie. Sono disperata». La donna, racconta in un post su Facebook la vicenda: «Sabato 25 maggio dei balordi a Monopoli mi hanno rubato due computer portatili (un Sony Vaio e un Dell) e due chiavette usb, una bianca e una nera. In quei pc, in quelle chiavette c'erano tutte le foto di mia figlia Claudia, venuta a mancare lo scorso anno. Purtroppo non ho altre copie. Vi prego aiutatemi». Il passaparola si è diffuso in modo capillare sui social anche attraverso l'hasthag #ritroviamolefotodiclaudia: «Vorrei riavere solo i suoi file - scrive la donna - vi prego lasciateli ovunque qualcuno possa ritrovarli e ricontattarmi». Chissà che con questo tam tam i ladri non si redimano e decidano di restituirle il maltolto.